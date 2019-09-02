Астрахань, , 17:57 — REGNUM В Астраханской области начался заключительный этап открытого кадрового конкурса «Губернаторский резерв». Как сообщила пресс-служба областной администрации, первым заданием финала стало тестирование, в ходе которого участники должны показать свою стрессоустойчивость.

Кадровый конкурс «Губернаторский резерв» проводится по инициативе врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Конкурс стартовал 27 июня. Заявки на участие в нём подали более восьми тысяч человек. 193 человека успешно справились с заданиями первых двух этапов и вышли в финал.

Заключительный этап конкурса продлится со 2 по 5 сентября. Победители будут включены в кадровый резерв Астраханской области.