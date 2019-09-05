Москва, , 10:13 — REGNUM Центробанк РФ с 5 сентября выпускает в обращение памятную монету из драгоценного металла в честь 100-летия конструктора оружия Михаила Тимофеевича Калашникова, сообщается на сайте регулятора.

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Также Банк России выпускает серебряные монеты: номиналом 2 рубля «Поэт Мустай Карим, к 100-летию со дня рождения», номиналом 3 рубля «Охотник и змея» из серии «Легенды и сказки народов России» и номиналом 3 рубля «5-летие ЕАЭС»;

Кроме того, в обращение запустят монеты из недрагоценного металла номиналом 10 рублей «г. Клин, Московская область» из серии «Древние города России».

Отмечается, что все выпускаемые монеты принимаются для платежей без всяких ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа ЦБ РФ выпустит серебряную монету к 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК).

Подробнее: Банк России выпустит к 100-летию ВГИК памятную серебряную монету