Екатеринбург, , 07:59 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудникам управляющей компании ЖК «Золотая горка» погасили совокупный долг по заработной плате в размере около 947 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В надзорном ведомстве уточнили, что задолженность накопилась перед 15 сотрудниками за период с июля 2017 года по февраль 2018 года. В ходе прокурорской проверки установлено, что задержки зарплаты были вызваны задержками оплаты услуг ЖКХ жильцами комплекса, а также тем, что счета поручителя управляющей компании арестованы в ходе процедуры банкротства.

По итогам надзорных мероприятий направлено исковое заявление в суд, которое было удовлетворено.

Отметим, что руководство управляющей компании привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. За несвоевременную выплату заработной платы на них наложен денежный штраф.