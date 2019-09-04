Москва, , 15:15 — REGNUM Тема четырёхдневной рабочей недели в большей степени выгодна некоторым госконторам («компаниями» их назвать трудно), столкнувшимся с сокращением регионального финансирования и, как следствие, необходимостью пересматривать объёмы оплаты труда, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский, комментируя слова главы МЭР Максима Орешкина о короткой рабочей неделе.

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Понижать зарплаты в условиях ползучей инфляции в России как-то не принято, поэтому я допускаю, что разговоры о сокращении рабочей недели до четырехдневной проистекают именно оттуда и именно в контексте данной сложившейся ситуации.

Не вполне согласен с уважаемым министром, что необходимым условием перехода на короткую рабочую неделю является рост производительности труда.

Если мне не изменяет память, ещё Григорий Явлинский в свою бытность лидером «Яблока» говорил, что структура экономики России такова, что активным созданием ВВП заняты не более 5−6 млн российских граждан, задействованных в добыче и экспорте энергоносителей, металлов и производстве продовольствия.

Остальные все (а общая численность рабочей силы в России на данный момент составляет порядка 90 млн человек) — это те, кто их обслуживает, учителя, медицинский персонал, армия, полиция и чиновники. Их присутствие «у станка с понедельника по пятницу» в строго установленные часы вряд ли может повлиять на формирование российского ВВП.

Здесь действует скорее сила традиций 40-часовой рабочей недели, которая считается «работой на полную ставку», и если человек не вырабатывает положенные 40 часов в неделю — даже если он работает 39 часов вместо положенных 40, то российское трудовое законодательство однозначно переводит его в разряд «работника по совместительству»

Хотя никакого экономического смысла для вышеупомянутых категорий работников это не несёт. Вот над этим анахронизмом и предлагается всем подумать. Я так понимаю дух этой инициативы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЭР Максим Орешкин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен при двух главных условиях.

Читайте также: Орешкин обозначил главные условия для перехода на короткую рабочую неделю