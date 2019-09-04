Нижний Новгород, 4 сентября 2019, 14:13 — REGNUM Лайнер проекта PV300 «Мустай Карим», построенный специалистами нижегородской верфи «Красное Сормово», станет первым судном подобного класса, созданным отечественным предприятием за последние 60 лет. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба завода.
Торжественный спуск судна на воду состоится 11 сентября. В церемонии примут участие руководители и представители властей региона, Объединенной судостроительной корпорации, компании-заказчика и изготовителя.
«Новый лайнер не будет уступать по уровню 4−5 звездочному отелю, — отметил генеральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин.
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Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва — Астрахань, Москва-Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва-Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом. Дальность плавания лайнера составит около 6000 км.