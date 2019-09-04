Пекин, , 09:32 — REGNUM Вице-премьер Госсовета Китайской Народной Республики Хань Чжэн в ходе встречи с главой Газпрома Алексеем Миллером предложил наращивать поставки природного газа из России в КНР, сообщает 4 сентября Синьхуа.

Газ для Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Чжэна, российско-китайское сотрудничество в области энергетики развивается на высоком уровне, а благодаря усилиям лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина удалось добиться новых многочисленных успешных результатов.

Россия и Китай должны хорошо подготовиться к запуску газопровода «Сила Сибири», благодаря которому КНР сможет постоянно увеличивать закупки российского газа, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, «Сила Сибири» — магистральный газопровод, по которому газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будет поступать российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его протяжённость составляет около 3000 км, экспортная производительность — 38 млрд куб. м в год.

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