Хабаровск, , 05:52 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал планирует подписать на пятом ВЭФ во Владивостоке ряд соглашений. Это соглашения с ПАО «Банк ВТБ», ОАО РЖД, соглашения в сфере здравоохранения и ряд других, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В планах у главы региона проведение переговоров с руководством группы компаний «ПИК», генеральным директором компании «Технониколь», руководством «Почты России». Также губернатор примет участие в заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во Владивостоке на острове Русский начал работу пятый Восточный экономический форум.