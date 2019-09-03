Душанбе, , 19:38 — REGNUM В Таджикистане за январь — июль 2019 года вырос объём экспорта строительных материалов. Так, импорт стройматериалов за указанный период составил лишь 24,7 млн долларов, в то время как экспорт — 41,5 млн долларов.

Как отмечают в министерстве промышленности и новых технологий Таджикистана, подобный рост связан с тем, что 99,5% от общего объема экспорта стройматериалов составляет цемент. Его было продано за рубеж на сумму 41,3 млн долларов в следующие страны: в Узбекистан — 532 тыс. тонн, Афганистан — 342 тыс. тонн и Киргизию — 45 тыс. тонн.

Отметим, что основная доля производимого в Таджикистане цемента приходится на три крупных таджикско-китайских предприятия «Джунгтсай Мохир цемент», «Хуаксин Гаюр Сугд цемент» и «Хуаксин Гаюр цемент», которые за указанный период времени произвели 2,3 млн тонн цемента. А это около 85% от общего объёма всего производства цемента в стране.

В Таджикистан из соседних стран поставляются в основном облицовочные плиты — на 11 млн долларов за вышеуказанный период, стекло — на 5 млн долларов, гипсокартон — на сумму в 1,6 млн долларов, а также другие стройматериалы.