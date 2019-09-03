Москва, , 15:31 — REGNUM Впервые из шести российских городов начнут летать чартерные рейсы в Стамбул. Программу запускает туроператор «Интурист», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Чартеры будут курсировать с 1 ноября 2019 года по март 2020 года включительно из: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани и Уфы.

Цена на чартерные авиабилеты в Стамбул для одного человека туда и обратно в начале ноября составят от 14 тыс. рублей.

В АТОР напомнили, что последние чартерные рейсы в Стамбул организовывались в 90-х годах XX века, на них в столицу Турции отправлялись за покупками так называемые «челноки».

Как сообщало ИА REGNUM, туроператоры отмечают взрыв спроса российских туристов на турецкий город Стамбул.

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