Москва, , 14:27 — REGNUM Центробанк РФ пока не снизит показатель ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Центробанк РФ на ближайшем заседании Совета директоров 6 сентября будет рассматривать вопрос о денежно-кредитной политике, в том числе и об уровне ключевой ставки. Накануне, 5 сентября, Росстат должен опубликовать данные по инфляции за август.

«Перед ЦБ будет стоять нетривиальная задача найти оптимальный баланс в монетарной политике между, с одной стороны, слабой экономикой и быстро снижающейся инфляцией и, с другой стороны, усиливающимся проблемами в мировой экономике, которые ведут к росту давления на рубль и цены на нефть, а также сохраняющимися в среднесрочной перспективе инфляционными рисками», — отмечает Тихомиров.

Так, по его словам, недавно регулятор уже указывал на снижение инфляционных ожиданий среди населения до минимума с середины 2018 года. При этом оценка самой инфляции у ЦБ не изменилась.

«Центробанку на заседании придется учитывать то, что решения правительства о повышении зарплат, а также планируемый рост расходов на нацпроекты во втором полугодии неминуемо приведут к возрастанию среднесрочных инфляционных рисков. Августовское снижение курса рубля на 4,8% и продолжающийся отток иностранных инвесторов с развивающихся рынков также играют против снижения ставки», — считает Тихомиров.

Несмотря на то, что ранее первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сегодня существуют все условия для дальнейшего снижения ставки, Тихомиров с этим не согласен.

«Продолжаю считать, что в отличие от консенсуса, который ожидает смягчения монетарной политики, на заседании 6 сентября ЦБ оставит ставку без изменений. Однако ближе к концу года, вслед за ожидаемым нами снижением инфляции, у ЦБ появится возможность понижения ставки на 0,25 процентных пункта», — отметил Тихомиров.

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