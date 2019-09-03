Сеул, , 12:37 — REGNUM Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor активно развивает направление электромобилей. Компания разрабатывает 17 моделей коммерческих авто с электродвигателем, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ожидается, что масштабная программа завершится к 2025 году. Планируется создать семь полностью электрических автомобилей и десять — на водородном топливе. В настоящее время в эксплуатации находятся уже две подобных моделей автобусов, перевозящих пассажиров в Сеуле. Водородные и электрические автомобили полностью экологичны: при сгорании водорода выделяется лишь водяной пар.

Ожидается, что использование новейших коммерческих автомобилей позволит не только сократить количество вредных выбросов в атмосферу, но и значительно сэкономить на топливе, что неизбежно приведёт к снижению цен для конченых потребителей.