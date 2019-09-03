Пекин, , 10:37 — REGNUM Китай опубликовал список крупнейших 500 предприятий, которые улучшили свои показатели и промышленную структуру в 2019 году, сообщает 2 сентября агентство Синьхуа.

Новый список был по традиции уже 18-й год подряд совместно выпущен Китайской конфедерацией предприятий и Китайской ассоциацией директоров предприятий. Попавшие в него предприятий показали чистую совокупную прибыль на 10,3% больше, чем в 2018 году.

Китайская нефтехимическая корпорация, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Государственная сетевая корпорация Китая. Доля расходов на НИОКР по отношению к оборотам от продаж топ-500 фирм выросло на 0,04 процентных пунктов до 1,6%.

Количество фирм с оборотом более 100 млрд юаней ($14 млрд) достигло 194 штук с 172 годом ранее. Как сообщало ИА REGNUM, доходы CNPC за шесть месяцев выросли почти на 7%, достигнув 1,2 трлн юаней ($168 млрд).

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