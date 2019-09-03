Москва, , 09:33 — REGNUM Средства из федерального бюджета на 2020 и 2021 годы частично пойдут на закупку техники для тушения природных пожаров в текущем, 2019 году. Такое решение принято российским правительством, говорится в сообщении Минприроды РФ.

Отмечается, что будет перенаправлено около 1,3 млрд рублей. Изменения вносятся в распределение объемов субвенций на оснащение российских регионов лесопожарной техникой и оборудованием, предназначенным для охраны лесов от пожаров, на 2019 год, а также на плановый период 2020 и 2021 годов, сообщают РИА Новости.

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Всего до конца года регионы получат 2,78 млрд рублей. Больше всех получат Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область, а также Новгородская, Свердловская и Ленинградская области.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на тушение лесных пожаров из резервов выделят около 6 млрд рублей.

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