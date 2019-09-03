Москва, , 07:29 — REGNUM Два крупных участника российского рынка химнефтепродуктов подписали соглашение о намерениях, по которому «Сибур» планирует продать «Татнефти» производственные и прочие активы в Тольятти. На сегодня эти активы находятся в управлении юрлиц — «Сибур Тольятти» и «Тольяттисинтез». О планах компаний сообщает «Сибур» на своём сайте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В состав активов входит производство разного вида синтетического каучука, что используется для выпуска шин. Также в список покупки включены проммощности по выпуску высокооктанового компонента топлива, бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов. Приобрести крупный налогоплательщик Татарии планирует и инфраструктуру индустриального парка, где расположены производства.

Сделку в «Татнефти» объясняют планами по вертикальной интеграции имеющегося шинного комплекса и увеличении стоимости этой части своего бизнеса. Компания «Сибур», в свою очередь, будет работать со своими бывшими активами на партнёрской основе. Продавец планирует сфокусировать свои силы «на создании и развитии производств базовых полимеров глобальной мощности, перспективных среднетоннажных продуктов и премиальной специальной химии».

Завершить сделку должны до конца 2019 года. О стоимости покупки не сообщается.

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года в Татарии добыча нефти выросла относительно этого же периода 2018 года на 3%, в «Татнефти» рост составил 3,9%. В республике добыли в целом свыше 18,2 млн тонн. В нефтегазохимическом комплексе, между тем отмечались проблемы, которые признали представители отрасли. В частности, в данном сегменте не был достигнут план по темпам роста — вместо 21% был прирост на 8% по отгрузке продукции, — до 860 млрд рублей. Глава АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров общества отметил, что трудности возникли из-за нарушения «кооперации в цепочке производства шин и каучуков». К примеру, вынужден был сократить почти на 30% выпуск продукции шинный комплекс «Татнефти».

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