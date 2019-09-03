Екатеринбург, , 07:17 — REGNUM В Свердловской области среднемесячная заработная плата сотрудников образовательных учреждений региона за первые шесть месяцев 2019 года составила 48 670 рублей. Об этом со ссылкой на данные Свердловскстата сообщает информационный портал Е1.

Наибольшие заработки у педагогов, работающих в высших учебных заведениях — 84 025 рублей ежемесячно. А вот самые низкие заработки в сфере дошкольного образования. В среднем ежемесячно сотрудники детских садов получают 41 028 рублей.

Как отмечает издание, речь идёт о начисленных заработных платах, то есть без учёта вычета 13% подоходного налога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее статистическое ведомство Свердловской области обнародовало средний заработок медиков в регионе. За первые шесть месяцев 2019 года ежемесячно сотрудники государственных и муниципальных медицинских учреждений зарабатывали 74 461 рублей.

Отметим, что данные показатели сильно удивили самих медиков, которые на форумах в соцсетях и в СМИ начали делиться своими реальными заработками, представляя расчетные квитанции. Выяснилось, что у многих заработки гораздо ниже (иногда более чем в два раза), чем декларируется в официальных данных.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловскстат представил данные о средних зарплатах врачей в регионе