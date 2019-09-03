Санкт-Петербург, , 04:12 — REGNUM В суд по интеллектуальным правам обратилось Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен». Иск был подан к Федеральной службе по интеллектуальной собственности и касался буквы «М», которой обозначают в России метро. Истец потребовал признать недействительным решение службы об отказе в удовлетворении заявления «о признании изобразительного обозначения «М» общеизвестным в Российской Федерации». Иск до 27 сентября 2019 года оставлен без движения из-за недочётов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из материалов дела известно, что 12 сентября 2017 года ГУП обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с заявлением о признании изобразительного обозначения «М» общеизвестным в России. Ведомство в своём решении от 20 мая 2019 года отказало заявителю в этом. Несогласие с решением и стало основой иска.

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Напомним, весной 2019 года стало известно, что компания «Хартунг», принадлежащая семье депутата Госдумы Валерия Гартунга («Справедливая Россия»), обратилась в суд с требованием досрочно прекратить правовую защиту товарного знака. Иск был подан к нижегородской группе ГАЗ, а спор касался известного бренда — советского автомобиля «Победа».