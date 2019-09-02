Ашхабад, , 14:49 — REGNUM В ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении за прошедшую неделю туркменские предприятия заключили с иностранными бизнесменами 37 сделок на общую сумму в $32 млн 751 тысячу (2 млрд 177 млн рублей), пишет «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли коммерсанты и компании из России, Сербии, Швейцарии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Афганистана, Турции, Пакистана и Великобритании.

Они приобрели произведенную туркменскими предприятиями продукцию: бензин, сжиженный газ, полипропилен, полиэтилен, листовое стекло, хлопчатобумажную пряжу и экстракт солодкового корня. А туркменские предприниматели заключили договора на покупку автотранспорта.