г. Ардон, , 18:23 — REGNUMВ Северной Осетии пресечен незаконный оборот алкогольной продукции. В ее хранении уличено руководство ООО «Александр». На складе компании в селе Фиагдон Ардонского района была обнаружена 21 тысяча литров спиртосодержащей жидкости, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе управления Росалкогольрегулирования в СКФО.

По данным ведомства, незаконная продукция предназначалась для производства нелегального алкоголя. Сотрудники управления арестовали всю партию и емкости для ее хранения. До суда имущество компании передано на хранение в АО «Росспиртпром».

Стоит отметить, что компания «Александр» в 2019 году уже была уличена в незаконном обороте алкогольной продукции, за что ее руководство привлекали к ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в городе Ардоне была пресечена работа нелегального завода по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Было обнаружено и изъято 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, а также более 1500 бутылок нелегальной водки с этикетками известных марок.