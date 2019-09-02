Бангкок, , 09:49 — REGNUM Южнокорейская компания Hyndai Motor стала новым лидером азиатского автоспорта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, спортсмены, участвовавшие в гонках TCR Asia Series, финальный этап которых прошел в Таиланде с 31 августа по 1 сентября, на гоночных автомобилях i30 N TCR заняли все призовые места.

Известно, что автомобиль i30 N TCR принес победу владельцам в первой гонке сезона, прошедшей в апреле на трассе Сепанг (Малайзия), в гонках, прошедших в период с мая по июль в Китае и заключительном этапе, прошедшем в Таиланде.

«В 2018 году спортсмены, участвовавшие на наших автомобилях в WTCC, заняли призовые места. В этом году такого же успеха добились и участники TCR Asia, — сообщили представители компании Hyundai Motor. — Мы рады, что многие фанаты автоспорта отдают свое предпочтение i30 NTCR за выдающиеся характеристики».

Гонки TCR Asia Series — этап WTCC (World Touring Car Championship) — чемпионата мира среди легковых автомобилей.