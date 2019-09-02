Иркутск, , 08:48 — REGNUM Житель Иркутска, задолжавший банку более восьми миллионов рублей, лишился десятиэтажного здания, расположенного в центре города. И только когда мужчина понял что срывается его отдых с семьёй, он оплатил оставшуюся часть задолженности. Подробностиобнародовало УФССП России по Иркутской области.

Узнав об исполнительном листе о взыскании 8,2 млн рублей задолженности в пользу банковской организации, должник не стал препятствовать аресту и передачи на реализацию залогового имущества — десятиэтажного здания в центре Иркутска. В итоге нежилое помещение было продано за 7,3 млн рублей. Но образовавшийся остаток задолженности на сумму 917 тыс. рублей мужчина выплачивать отказался, сославшись на то, что не имеет больше ликвидного имущества. Тем не менее, по словам приставов, в ходе телефонного разговора мужчина сообщил, что не может явиться на прием к судебному приставу, поскольку уезжает с семьей на отдых.

«Судебный пристав выехал по месту проживания должника, где обнаружил гражданина Х. и автомобиль марки Subaru Tribeca, 2008 года выпуска, принадлежавший ему на праве собственности. В ходе исполнительных действий машина была арестована и изъята. Не желая становиться пешеходом и срывать семейный отдых, гражданин Х. изыскал денежные средства и оплатил оставшуюся сумму долга уже на следующий день. После этого автотранспортное средство было возвращено владельцу», — пояснили приставы.

Напомним, 30 августа 2019 года с рабочей поездкой в Приангарье побывал заместитель главного судебного пристава РФ Денис Фирстов. В рамках визита он представил нового руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Приказом Министерства юстиции РФ с 30 августа 2019 года им является Аслан Токаев. С 2011 года он занимал должность заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, с 2015 года возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Бурятии.

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