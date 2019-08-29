Улан-Удэ, , 08:46 — REGNUM

Главный судебный пристав Бурятии Аслан Токаев покидает свой пост. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по республике.

«В соответствии с ведомственной ротацией кадров Аслан Токаев переходит на аналогичную должность в Иркутской области», — добавили в управлении.

На освободившееся место в ранге исполняющего обязанности руководителя управления назначен бывший заместитель Андрей Акулов.

Добавим, что Токаев был назначен на это должность в январе 2015 года.