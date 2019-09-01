Москва, , 13:45 — REGNUM По итогам международного авиакосмического салона МАКС-2019 «Рособоронэкспорт» намерен подписать ряд контрактов на поставку за рубеж российской военной техники. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщил журналистам глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Он рассказал, что речь идет о поставка на экспорт российских боевых самолетов, вертолетов и средств противовоздушной обороны. Общая сумма контрактов превысила несколько миллиардов долларов США.

В ходе авиасалона МАКС-2019 специалисты «Рособоронэкспорта» провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических представлений для различных иностранных делегаций. По результатам этих мероприятий и ожидается пополнение портфеля заказов «Рособоронэкспорта» на несколько миллиардов долларов США.

Также Михеев напомнил, что с начала 2019 года за рубеж было поставлено продукции российского оборонно-промышленного комплекса на сумму более чем 8,5 млрд долларов. Половину от этой суммы составляют сегменты авиации и противоракетной обороны.

Сейчас общий портфель заказов «Рособролонэкспорта» составляет порядка 50 млрд долларов.