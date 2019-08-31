Рига, , 20:51 — REGNUM Латвийский регулятор (SPRK — общественная комиссия по регулированию услуг) установил новые нормативы отдачи на капитал для государственных предприятий — пишет портал tvnet. Требования к рентабельности почти на процент снижены для электроэнергии и газа, и совсем незначительно для водоснабжения, всего на 0,08. Снижение нормативов в таком болезненном вопросе, как отопление, оценить невозможно, так как ранее применялась другая методика. Эти тарифы для оценки деятельности предприятий, которые относятся к так называемой категории естественных монополий.

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые, утверждённые Комиссией ставки, компании начнут применять при расчете предварительных тарифов с 2020 года. Отмечается, что было важно сбалансировать предсказуемую доходность капитала, показания прибыльности и необходимость предприятий в долгосрочных инвестициях. Для пользователей эти индикаторы важны, чтобы получать жизненно важные услуги по экономически обоснованным тарифам.

«Мы работали над изменением расчёта методики прибыли с весны этого года. Эти цифры теперь смогут ежегодной основе, как и ранее. Теперь они адаптированы для средних/крупных и микро/малых предприятий. В зависимости от стоимости привлечения финансирования, ставки устанавливаются выше для малых предприятий и ниже для крупных» — указал председатель комиссии Роландс Ирклис.

Электроэнергия Газ Почта Вода Отопление Крупные/средние предприятия малый бизнес Крупные/средние предприятия малый бизнес Крупные/средние предприятия малый бизнес Крупные/средние предприятия малый бизнес Крупные/средние предприятия малый бизнес 2018 4,22% 4,22% 6,81% 4,39% общая рентабельность** 2019 3,31% 5,03% 3,33% 5,06% 3,95% 5,68% 4,47% 6,22% 4,65% 6,40%

*Новые ставки начнут применяться с 2020 года

**До этого в отрасли применялась другая методика