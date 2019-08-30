Москва, , 15:53 — REGNUMНа текущей неделе нефть поддержала хорошая статистика от минэнерго США. Запасы нефти за прошедшую неделю снизились более чем на 10 млн баррелей, что оказалось значительно больше, чем ожидали аналитики, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Помимо этого, локальный рост был обусловлен более позитивной оценкой инвесторами будущего торговой сделки между США и Китаем», — отметил эксперт.

Однако 30 августа в последний день торгов на текущей неделе нефть корректируется. Не исключено, что подобную реакцию вызвали данные о том, что не все придерживаются исполнения сделки в рамках ОПЕК+. Так, стало известно, что Россия в августе выполнила сделку ОПЕК+ лишь на 44%.

«Среднесрочный сценарий по нефти Brent по-прежнему остаётся медвежьим. Цель в рамках этого тренда $55,88 за баррель. В свою очередь, точкой смены среднесрочной тенденции является $61,50 за баррель», — считает Капустянский.

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