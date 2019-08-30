Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUMНа ремонт дорог Северной столицы в 2020 году не хватает почти 7 миллиардов рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

О дополнительной потребности заявил 30 августа глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин во время «нулевых чтений» бюджета в городском парламенте.

По данным КРТИ, на «текущий» ремонт необходимо еще 5,7 млрд рублей. За эти деньги комитет предполагает привести в порядок 111 км городских дорог.

Еще 1,2 млрд рублей ведомство просит на капитальный ремонт 18 км дорожного полотна.

Добавим, всего комитет запросил более 16 млрд рублей на 2020 год. При этом на строительство метро в следующем году пока заложено лишь 18 млрд рублей, хотя ранее в Смольном анонсировали 30-миллиардные ассигнования ежегодно на эти цели.

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