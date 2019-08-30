Черногорск, Хакасия, , 13:59 — REGNUMВ городе Черногорске тарифы на тепло повысятся на 7,2%. Состояние коммунальных сетей в этом населённом пункте изношено более чем на 60%. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Хакасии.

30 августа в Хакасии состоялась пресс-конференция председателя госкомитета по тарифам и энергетике республики Манука Данданяна. Он сообщил, что регулирующие меры прошли в ценовой зоне, в которой работает ХакТЭК.

Уточняется, что в Черногорске необходимо отремонтировать порядка 40 км теплосети.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Хакасии Валентин Коновалов заявил о том, что рост тарифа на услуги ЖКХ в Черногорске произойдёт в пределах 10−15% и коснётся не всех жителей, а той зоны, которую обслуживает ХакТЭК.

Как уточнили сегодня, 30 августа, в республиканском правительстве, средства на проведение ремонта ХакТЭК в тарифной сетке не учитывались.

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