Черногорск, Хакасия, , 14:20 — REGNUM

Хакасия продолжает готовиться к предстоящей зиме. Сегодня, 27 августа, стало известно, что глава республики Валентин Коновалов принял решение поднять тариф на коммунальные услуги в городе Черногорске.

Как передаёт 19rus.info, рост тарифа на услуги ЖКХ в городе произойдёт в пределах 10−15% и коснётся не всех жителей.

«Видимо, по определённым зонам рост тарифа будет», — приводит портал слова губернатора.

Между тем Черногорск нужно готовить к зиме. Существующие в городе проблемы — это следствие хронического недофинансирования. Банкротится ресурсоснабжающая организация (РСО).

В связи с этим Коновалов принял решение поднять тариф, точнее сравнять его с двумя другими зонами, где он выше.

Глава региона пояснил, что рост тарифа возможен в той зоне, которую обслуживает ХакТЭК, «поскольку там тариф ниже, чем в остальных ресурсоснабжающих организациях Черногорска».

Добавим, по словам министра строительства и ЖКХ Хакасии Сергея Новикова, ХакТЭК в настоящее время находится в заключительной стадии банкротства. И в скором времени эта организация перестанет существовать.

«С учётом того, что Сибирская генерирующая компания зашла на сети, мы ведём активные переговоры, чтобы она стала единой ресурсоснабжающей организацией. Они котельные ХакТЭКа возьмут в аренду с последующим выкупом, сейчас такие переговоры ведутся», — объяснил Новиков.

Напомним, в ходе минувшего отопительного сезона в Черногорске возникли серьёзные проблемы. В феврале произошла коммунальная авария, оставившая без тепла более 16 тысяч горожан. Это произошло из-за плачевного состояния магистральной тепловой сети.