Ташкент, , 13:46 — REGNUMЧасть затрат фермеров Узбекистана на услуги хлопкоуборочных машин будет компенсирована за счет государства. Об этом заявил директор департамента фонда государственной поддержки сельского хозяйства при министерстве финансов республики А. Исраилов, сообщает «Новости Узбекистана».

По его словам, в 2019 году из государственного бюджета будет компенсировано 30% расходов на услуги хлопкоуборочных машин. Исраилов добавил, что программа будет действовать в Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.

Напомним, с 2016 по 2021 год площадь хлопковых полей в Узбекистане планируется сократить на 185 тыс. га или на 14,5%. На высвобождаемых землях планируется выращивать овощные культуры.

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