Москва, , 13:46 — REGNUMВ июле 2019 года в Европе было реализовано около 1,3 млн новых легковых машин, что на 1,2% больше, чем годом ранее. Об этом 30 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По информации исследовательской компании JATO Dynamics, с января по июль 2019 года в Европе было продано порядка 9,7 млн единиц новых автомобилей. Это на 2,5% меньше, чем в прошлом году.

В Европе среди брендов в июле больше всего пользовались спросом машины немецкого автопроизводителя Volkswagen. Их за месяц было продано 156 866 единиц — на 6,6% меньше, чем в июле 2018 года.

На второй строчке рейтинга авто компании Ford — 83 794 автомобиля (+7,3%). Тройку лидеров замыкает бренд Peugeot с показателем 80 824 проданных машины (+5,2%).

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Mercedes-Benz (75 787 ед.) и Opel/Vauxhall (72 940 ед.).

Напомним, в июле 2019 года авторынок России занял пятое место по продажам новых машин в Европе.

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