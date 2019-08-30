Москва, , 13:13 — REGNUMПятьдесят 40-футовых контейнеров в составе ускоренного грузового поезда отправились в Китай со станции Черниковка Куйбышевской железной дороги, сообщает 30 августа пресс-служба Российских железных дорог.

«Сервис реализован при поддержке правительства Республики Башкортостан и компании Kronospan», — сообщил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по территориальному управлению Дмитрий Новиков.

Отмечается, что расстояние 5 тыс. километров до станции Забайкальск ЗабЖД поезд преодолеет за шесть дней. В составе поезда находятся контейнеры с продукцией Kronospan — крупнейшего деревообрабатывающего завода Башкирии.

Ранее в РЖД сообщали о запуске проекта по ускоренной доставке грузов по Транссибу из стран Азиатско-Тихоокеанского региона на европейский континент.

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