Ханой, , 14:06 — REGNUMКомпания Google перенесет производство смартфонов Pixel 3a из Китая во Вьетнам уже к концу этого года. Кроме того, сообщает вьетнамское издание VNExpress, из Китая перенесут производство большей части техники компании, в том числе умной колонки Google Home.

Перенос производства из Китая во Вьетнам связан с торговой войной США и Китая. Google надеется, что перенос производственных линий во Вьетнам позволит усилить позиции компании на мировом рынке смартфонов. Компания надеется увеличить производство смартфонов во Вьетнаме в два раза, до 8−10 миллионов смартфонов в год.

Кроме того, свои производственные мощности во Вьетнам из Китая переносят многие другие компании, такие как Apple и Samsung.