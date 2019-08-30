Владивосток, , 06:06 — REGNUMТоржественный приём по случаю открытия V ВЭФ состоится 4 сентября на круизном лайнере Costa Venezia, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Лепс (cc) Okras

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На торжественный приём можно попасть только по специальным пригласительным от организаторов форума.

Участники приёма должны соблюсти дресс-код — cocktail.

Как обещают организаторы, гостей будет встречать военный оркестр штаба Тихоокеанского флота, который исполнит старинные вальсы, марши, мировые хиты. На приёме выступят итальянские артисты и группа «Фабрика». Кульминацией станет выступление Григория Лепса.

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер Costa Venezia на юбилейном ВЭФ послужит её участникам в качестве гостиницы. Размещение в одноместном сьюте обойдётся в среднем в 61,5 тыс. рублей в сутки, джуниор-сьют предлагают по цене 45−48 тыс. рублей, внешняя каюта Stelle с террасой стоит 40−43 тыс. рублей в сутки.