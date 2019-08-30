Якутск, , 06:09 — REGNUMВ рамках первого Нефтегазового форума правительство Якутии и представитель китайской корпорации «Сириус» подписали соглашение о взаимодействии при реализации комплексного проекта по разведке, разработке, транспортировке и глубокой переработке природного газа в Западной Якутии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников и председатель совета директоров «Сириуса» Тао Жань достигли договорённостей в газовом вопросе.

Для реализации первой очереди комплексного газового проекта потребуется 750 млрд рублей. Инвестор получил поддержку со стороны Китайско-Российского инвестиционного фонда, а также Китайского экспортно-импортного банка.

«Мы предлагаем всем республиканским и российским компаниям, которые занимаются газом, совместно реализовать этот проект», — сказал китайский представитель.

Всего в рамках форума подписано десять соглашений и протоколов о намерениях, в том числе между правительством Якутии и АО «Особая экономическая зона «Елабуга».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, Китай играет важную роль на мировом рынке природного газа.