Пекин, , 14:47 — REGNUM

По мнению эксперта Международного энергетического агентства (МЭА) Питера Фрейзера, которое он высказал на специальном мероприятии в Нью-Йорке, Китай в последние годы играет все более важную роль на мировом рынке природного газа, сообщает 17 июля Синьхуа, ссылаясь на представленный специалистом отчет.

По словам Фрейзера, эта роль, особенно в сфере СПГ (сжиженного природного газа), не только сохранится, но и усилится по мере транзита от угля к газу, который происходит в мировой энергетике. По прогнозу МЭА, на Китай вскоре будет приходится до 40% роста мирового спроса на газ, а на КНР и США в этот же период придется 50%-я доля роста производства голубого топлива. Значительная часть остального рыночного спроса также будет удовлетворяться за счет быстро растущих азиатских экономик.

Специалист особо отметил усилия Китая по улучшению качества воздуха, которыми продиктован наблюдающийся в стране активный переход от угля к газу. «Китай, который в настоящее время является вторым по величине в мире импортером СПГ, к 2024 году выйдет на лидирующие позиции», — прогнозирует Фрейзер.

Отметим, что в 2018 году потребление природного газа в Китае превысило показатель в 280 млрд кубометров. Страна считается наиболее перспективным развивающимся рынком.