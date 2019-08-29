Ашхабад, , 17:48 — REGNUMВ государственных магазинах столицы Туркмении по-прежнему отсутствуют куриные яйца, а в сельской местности продолжается нехватка муки и хлеба, пишет «Азатлыка».

Собирающихся возле государственных торговых точек людей полицейские убедительно просят не выстраиваться в очередь и ждать привоза дефицитных продуктов подальше от магазинов, поскольку столпотворения негативно влияют на имидж страны.

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Местные жители выражают крайнее недовольство в связи с тем, что при нехватке основных продуктов питания, длящейся уже почти два года, Туркмения регулярно отправляет их в качестве гуманитарной помощи в соседний Афганистан.

Также на фоне дефицита продолжается рост цен на муку на рынках и в частных магазинах. Так, всего неделю назад в Марыйской области она стоила 100 манатов (1 900 рублей) за мешок, а сейчас подорожала уже до 140 манатов (2 660 рублей).

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