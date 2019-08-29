Ереван, , 16:38 — REGNUM

Авторитетное международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги привилегированного долга правительства Армении, изменив оценку перспективы привилегированного долга с положительной на стабильную.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Позитивный сдвиг, согласно рейтинговому агентству, обусловлен макроэкономической стабильностью Армении, повесткой институциональных реформ правительства и приверженностью их выполнению, налогово-бюджетной политикой и структурными изменениями экономики.

«По сути, это отражает те сдвиги, которые произошли в нашей экономике за прошедший период. Оценена та макроэкономическая стабильность, которая есть в течение достаточно долгого времени, и стабильное экономическое развитие с его специфическими характеристиками. Скажем, диверсификация экономики», — отметил бывший председатель Центрального банка Армении Баграт Асатрян.

По мнению Moody's, двигатели экономического роста Армении стали более разнообразными, что способствует укреплению экономической стабильности от потрясений. Агентство прогнозирует, что реальный рост ВВП в Армении будет оставаться высоким в среднесрочной перспективе, в течение следующих нескольких лет находясь в пределах 5,5−6%.

На заседании правительства Армении сегодня, 28 августа, премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись этого факта, отметил, что это долгожданное событие, поскольку с 2006 года суверенный рейтинг Армении не повышался.

Премьер попросил министра экономики Тиграна Хачатряна представить, почему это важное событие и почему экономисты придают этому такую важность.

По словам министра, повысив суверенный рейтинг Армении, рейтинговое агентство Moody’s Investors Service создает у международных инвесторов ожидания и мнения о надежности проводимой в стране экономической политики и перспективах развития.

«Тот факт, что после понижения суверенного рейтинга Армении в 2015 — 2016 годах, он впервые повышается, свидетельствует о том, что проводимая экономическая политика была воспринята и оценена указанной авторитетной организацией как позитивная. На фоне этих тенденций сформировались ожидания, что в дальнейшем перспективы развития также будут стабильными», — сказал министр.