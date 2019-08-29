Ереван, 29 августа 2019, 16:38 — REGNUM
Авторитетное международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги привилегированного долга правительства Армении, изменив оценку перспективы привилегированного долга с положительной на стабильную.
Позитивный сдвиг, согласно рейтинговому агентству, обусловлен макроэкономической стабильностью Армении, повесткой институциональных реформ правительства и приверженностью их выполнению, налогово-бюджетной политикой и структурными изменениями экономики.
По мнению Moody's, двигатели экономического роста Армении стали более разнообразными, что способствует укреплению экономической стабильности от потрясений. Агентство прогнозирует, что реальный рост ВВП в Армении будет оставаться высоким в среднесрочной перспективе, в течение следующих нескольких лет находясь в пределах 5,5−6%.
На заседании правительства Армении сегодня, 28 августа, премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись этого факта, отметил, что это долгожданное событие, поскольку с 2006 года суверенный рейтинг Армении не повышался.
Премьер попросил министра экономики Тиграна Хачатряна представить, почему это важное событие и почему экономисты придают этому такую важность.
По словам министра, повысив суверенный рейтинг Армении, рейтинговое агентство Moody’s Investors Service создает у международных инвесторов ожидания и мнения о надежности проводимой в стране экономической политики и перспективах развития.
«Тот факт, что после понижения суверенного рейтинга Армении в 2015 — 2016 годах, он впервые повышается, свидетельствует о том, что проводимая экономическая политика была воспринята и оценена указанной авторитетной организацией как позитивная. На фоне этих тенденций сформировались ожидания, что в дальнейшем перспективы развития также будут стабильными», — сказал министр.