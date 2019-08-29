Абуджа, , 15:36 — REGNUM

Власти Нигерии частично закрыли западную границу с Бенином, чтобы бороться с контрабандой риса, которая угрожает политике страны по увеличению объемов местного производства культуры. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на заявление правительства страны.

По информации журналистов, правительство Нигерии пытается добиться того, чтобы страны самостоятельно обеспечивала себя рисом. С момента вступления в должность в 2015 году президент Мухаммаду Бухари ввел политику, направленную на ограничение импорта для стимулирования местного производства и сохранения валютных резервов. Однако это спровоцировало рост цен и привело к контрабанде риса из Бенина в Нигерию.

«Страна сэкономила огромные суммы денег, которые в противном случае были бы потрачены на импорт риса за счет наших скудных валютных резервов, — процитировал президента Бухари его пресс-секретарь. — Мы не можем допустить, чтобы контрабанда этого продукта в таких тревожных масштабах продолжалась».

В заявлении пресс-секретаря не говорится, когда именно граница была частично закрыта.