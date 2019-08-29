Москва, , 14:18 — REGNUM

Новость о распоряжении президента США Дональда Трампа о пересмотре военной помощи Украине, скорее, не об американской стратегии на Украине и не о российско-американских отношениях, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление Трампа о помощи Украине.

«Просто военную помощь Украине в Конгрессе лоббируют представители демократов и Трамп ищет, на чем их ущемить.

Если вдруг удастся выявить нецелевое или нерациональное использование американских денег украинскими военными, у Трампа появится козырь против его противников.

Но и пока средства заморожены, это тоже предмет для торга с конгрессменами», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп поручил проверить, насколько расходы американского бюджета на военную помощь Украине отвечают национальным интересам Соединённых Штатов.

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