Москва, 29 августа 2019, 14:18 — REGNUM
Новость о распоряжении президента США Дональда Трампа о пересмотре военной помощи Украине, скорее, не об американской стратегии на Украине и не о российско-американских отношениях, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление Трампа о помощи Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп поручил проверить, насколько расходы американского бюджета на военную помощь Украине отвечают национальным интересам Соединённых Штатов.
Читайте также: Трамп поручил Болтону и главе Пентагона пересмотреть военную помощь Украине