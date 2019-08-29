Москва, , 11:07 — REGNUM

Объём чистой прибыли, полученной предприятиями Промышленно-металлургического холдинга по итогам работы в первом полугодии 2019 года, составил по МСФО 4,5 млрд рублей, что на 116% больше показателя в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщается в материалах компании.

«Увеличение чистой прибыли стало следствием получения компанией финансовых доходов, обусловленных положительным влиянием курсовых разниц», — объяснили в холдинге.

Вместе с тем выручка предприятия за полугодие составила 46,5 млрд рублей — на 8% больше, чем в январе-июне 2018 года.

Промышленно-металлургический холдинг — один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России экспортер товарного кокса. В первой половине 2019 года холдинг сократил добычу угля на 31%.

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