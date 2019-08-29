Москва, , 09:06 — REGNUM

Строить высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург помогут крупные германские компании. Соответствующий меморандум о сотрудничестве при проектировании, финансировании и реализации этого проекта подписан между ОАО «Российские железные дороги» и «Немецкой инициативой по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей в России». Об этом сообщается на сайте РЖД.

Отмечается, что подписание документа состоялось накануне, 28 августа, в рамках форума PRO//Движение. ЭКСПО в Щербинке.

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«Соглашение предполагает локализацию технологий и поставку оборудования совместными предприятиями, расположенными на территории Российской Федерации, в том числе в сфере строительства подвижного состава и производства необходимых для него компонентов», — отмечается в сообщении ОАО «РЖД».

Предполагается, что проект ВСМ будет реализован на основе механизмов государственно-частного партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург обсуждался ещё в Советском Союзе, однако был заморожен в 1998 году. Первой ВСМ в России должна стать магистраль между Москвой и Казанью.

В середине апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. ВСМ предусмотрена стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года и транспортной стратегией России, проект «полностью отвечает требованиям майского указа президента». Она позволит за два часа преодолевать расстояние от Москвы до Петербурга. В 2009 году было подготовлено обоснование инвестиций, оно получило положительное заключение Главгосэкспертизы.

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