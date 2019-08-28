Москва, , 20:07 — REGNUM

Министерство финансов России разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на 10 млрд рублей каждый. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с переменным купоном выпуска №24 020 с датой погашения 27 июля 2022 года. При этом объём спроса превысил 113 млрд рублей, средневзвешенная цена составила 100,1840% от номинала.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 227 с погашением 17 июля 2024 года. Объём спроса составил более 38,3 млрд рублей, средневзвешенная цена — 102,1500% от номинала, средневзвешенная доходность выпуска — 6,99%годовых.

Напомним, 21 августа Минфин разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму более 25 млрд рублей с погашением в 2028 и 2030 годах.

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