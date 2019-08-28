Таллин, , 17:05 — REGNUM

Производство электроэнергии в Эстонии в июле 2019 года сократилось на 63%, а потребление на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает национальный вещатель rus.err.eeсо ссылкой на данные компании Elering.

Всего в июле этого года в Эстонии общий объем потребления электроэнергии составил 596 гигаватт-часов, из которых 51% (306 гигаватт-часов) был выработан непосредственно в стране. Из Финляндии в Эстонию было импортировано 580 гигаватт-часов электроэнергии, из Латвии — 7 гигаватт-часов.

Основная причина сокращения вырабатываемой электроэнергии — снижение ее выработки на сланцевых электростанциях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 70% энергии в Эстонии производится с помощью горючего сланца, что обусловлено крупнейшими в Европе месторождениями горючих сланцев и фосфоритов. Так, разведанные запасы оцениваются в 3,8 млрд тонн, прогнозные — от 6 до 15 млрд тонн.

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