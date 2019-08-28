Москва, 28 августа 2019, 16:34 — REGNUM
Экономическая ситуация в РФ очень тяжёлая и, к сожалению, становится только хуже, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 28 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Главная причина такого положения дел, по мнению Жуковского, это «удушающая и выжигающая любые точки роста» экономическая политика правительства РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Международное рейтинговое агентство Moody's понизило свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году с прежних 1,6% до 1,2%. Прогноз по росту российской экономики в 2020 году Moody's сохранило на уровне 1,5%.
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