Москва, , 16:34 — REGNUM

Экономическая ситуация в РФ очень тяжёлая и, к сожалению, становится только хуже, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 28 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«В этом году нет вообще никаких предпосылок для повышения уровня жизни населения, — сказал Жуковский. — У нас по итогам первого полугодия текущего года темпы роста экономики не выросли, а упали. Упали в два раза. За полгода экономика выросла всего лишь на 0,7%. Это вообще не рост. Это статистическая погрешность, это болото и затяжная депрессия российской экономики. Рост есть лишь там, где есть экспорт сырья, госзаказы, оборонно-промышленный комплекс. В такой ситуации с чего будут расти доходы? По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года реальные располагаемые доходы населения упали на 1,3%. Причём у бедных падение гораздо сильнее».

Главная причина такого положения дел, по мнению Жуковского, это «удушающая и выжигающая любые точки роста» экономическая политика правительства РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Международное рейтинговое агентство Moody's понизило свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году с прежних 1,6% до 1,2%. Прогноз по росту российской экономики в 2020 году Moody's сохранило на уровне 1,5%.

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