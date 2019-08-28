Москва, , 15:42 — REGNUM

Возможная отмена «плоского» тарифа на авиаперелеты на Дальний Восток негативно скажется на экономическом развитии региона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 августа, об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Пинский.

Ранее гендиректора «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил о необходимости отменить так называемый «плоский тариф» на авиабилеты на Дальний Восток. По его словам, это «нерыночная мера» и из-за таких тарифов авиакомпания несёт убытки.

«Отмена плоских тарифов — это катастрофа для экономического и какого-либо развития региона», — заявил Пинский.

Он отметил, что понимает, почему такие заявления вызвали возмущение среди жителей Дальнего Востока.

«Любое упоминание о том, что есть планы сделать более дорогими полеты на Дальний Восток, всегда вызывает такие чувства в регионе. Соцсети взорвались по этому поводу, несмотря даже на то, что эти два дня во Владивостоке, например, все заняты выживанием в связи с тайфуном», — заявил Пинский.

По его словам, даже с плоскими тарифами билеты из ДФО в Москву могли позволить себе далеко не все жители региона, так как цена была неподъемна для них. При этом других вариантов добраться в города страны практически нет.

«Тех, кому необходимо улететь — не просто в отпуск, а по серьезным личным поводам — намного больше количества таких билетов. Не всегда эти поводы можно запланировать так, чтобы не переплачивать за билет. Это же жизнь», — подчеркнул Пинский.

При этом, отметил он, вопрос обеспечения доступности цен на авиаперевозки на Дальний Восток — стратегический. И задача государства, равно как и государственной компании Аэрофлот, — обеспечить всех граждан страны возможностью летать и передвигаться по территории РФ. По его мнению, такая мера как плоский тариф должна быть долгосрочной и постоянной.

«Как развивать регион, о какой бизнес-активности, инвестиционной привлекательности и привлекательности территории для населения можно говорить, если человек просто не может слетать на Сахалин или во Владивосток, например, к своему бесплатному гектару?», — возмутился Пинский.