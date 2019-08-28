Махачкала, , 13:30 — REGNUM

Глава Дагестана Владимир Васильев пообещал «жестко спрашивать» с глав муниципалитетов республики за недочёты в работе по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом политик заявил накануне, 27 августа, в ходе рабочего совещания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Я буду разговаривать с главами так, как раньше не разговаривал, готовьтесь к этому, вопросы будут конкретные. Здесь сейчас не только министр [природных ресурсов и экологии Дагестана] отчитывается, мы все отчитываемся», — предупредил Васильев.

Вместе с тем глава признал, что «мусорный» вопрос является для Дагестана болезненным. Тем не менее, подчеркнул Васильев, решать проблему нужно «системно и прямо сейчас», поскольку она касается экологии — «сферы всеобъемлющей и влияющей на всех жителей республики».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Дагестане по итогам тендеров были отобраны региональные операторы по обращению с ТКО для шести территориальных зон республики. С 1 января компании должны обеспечивать сбор, транспортировку, обезвреживание и захоронение отходов. При этом за санитарное состояние дорог, скверов, парков по-прежнему отвечают муниципальные власти.