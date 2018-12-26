В Дагестане выбрали компании, которым доверят «мусорный» вопрос

Махачкала, , 15:41 — REGNUM Региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами должны заработать в Дагестане с 1 января 2019 года. Они были выбраны по итогам тендеров для шести территориальных зон республики, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана.

Центральные зоны — города Махачкала, Каспийск, Буйнакск, Кизилюрт, а также Буйнакский, Кизилюртовский, Кумторкалинский и Унцукульский районы — будет обслуживать компания «Лидер». Оператором для Северных зон, куда входят, помимо 11 районов, города Кизляр, Хасавюрт и Южно-Сухокумск, станет ООО «Дагэкосити».

Южную зону, включающую города Дербент и Дагестанские Огни, а также 12 районов, доверили компании «Экологика». И, наконец, за горную зону, состоящую из города Избербаша и 15 районов, будет отвечать ООО «Даг-Эко-Дом».

Договоры заключены на 10 лет. Компании со следующего года должны обеспечивать сбор, транспортировку, обезвреживание и захоронение отходов. При этом содержание надлежащего санитарного состояния дорог, скверов, парков остаётся за органами местного самоуправления.

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Напомним, «мусорный» вопрос в Дагестане остро стоит уже не один год. Наиболее проблемными являются города Махачкала и Хасавюрт, в том числе из-за наличия в них нескольких розничных рынков. В конце ноября министр природных ресурсов и экологии региона Набиюла Карачаев заявил, что в республике в скором времени будут запущены семь новых заводов по сортировке мусора и один — по его переработке. Кроме того, в разных зонах региона планируется построить четыре полигона для захоронения твердых бытовых отходов.