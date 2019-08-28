Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM

Строительство современной трассы, ведущей к аэропорту «Платов» Ростова-на-Дону, завершено на 3 месяца раньше срока. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев при встрече с дорожниками на завершенном объекте, 28 августа передает пресс-служба правительства Ростовской области.

«Строительно-монтажные работы на автодороге протяженностью 12,5 километров с тремя мостами и двумя путепроводами продолжались ровно год», — сообщают в пресс-службе правительства.

По словам губернатора, на второй этап строительства трассы было выделено 1,4 млрд рублей.

«Подрядчику удалось выполнить работы на три месяца раньше срока. Ростовская область, ее гости получили автодорогу, которая соответствует требованиям безопасности и надёжности дорожного движения», — сообщил он на встрече.

По его словам, на этом строительство на данном объекте не заканчивается. Поскольку необходимо еще построить северный обход, строительство которого запланировано на 2020 год.

Напомним, что на строительство данной трассы на первом этапе было выделено порядка 3,7 млрд рублей. Двухполосную дорогу общей протяженностью около 16 км, которая включает три моста и шесть путепроводов построили в 2017 году в ходе подготовки чемпионату мира.