Биробиджан, , 05:51 — REGNUM

В Еврейской автономной области для привлечения в регион врачей-онкологов, а также врачей других специальностей, разработан пакет мер. Врачам помогают погасить долг по ипотеке, выплачивают денежные компенсации и предоставляют льготы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в минздраве области, приезжающим в регион врачам выделяется служебное жильё, выплачивается единовременное пособие в размере 132 тыс, 300 тыс. и 500 тыс. рублей. В случае отсутствия служебного жилья, врачу выплачивается компенсация для оплаты аренды квартиры в размере 10 тыс. рублей ежемесячно. В случае, если врач покупает жильё в ипотеку, не имея при этом жилплощади на территории области, либо имея долю в квартире ниже соцнормы, ему выплачивается 300 тыс. рублей на погашение основной суммы долга по ипотечному договору. В областных больницах, в том числе и в «Онкологическом диспансере», врачи имеют право на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей, на которую начисляются как районный коэффициент в размере 30%, так и надбавка за стаж.

Как сообщало ИА REGNUM, здравоохранение ЕАО укомплектовано врачами-онкологами на 60%.