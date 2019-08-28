Биробиджан, , 05:38 — REGNUM

В Еврейской автономной области здравоохранение укомплектовано врачами-онкологами на 60%. Средняя зарплата специалиста — более 100 тыс. рублей. Такие данные предоставил минздрав региона корреспонденту ИА REGNUM.

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Всего, по данным минздрава ЕАО, в единственном специализированном учреждении для лечения онкобольных — «Онкологическом диспансере» — на сегодняшний день работает 14 специалистов — врачей-онкологов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, за 2018 год, в девяти российских регионах число врачей онкологов не превышало 20 на весь субъект.