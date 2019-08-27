Нью-Йорк, США, , 23:42 — REGNUM

Фондовый рынок США открылся в «зеленой зоне», но закончил торги в минусе, 27 августа передает агентство Reuters.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

Индекс Dow Jones снизился на 124,66 пункта (0,48%), до 25 774,17 пункта, индекс S&P 500 снизился на 9,53 пункта (0,33%), до 2868,85 пункта, индекс Nasdaq снизился на 26,79 пункта (0,34%), до 7826,95 пункта.

Американский рынок пока находится под положительным впечатлением от заявлений президента США Дональда Трампа о возобновлении торговых переговоров с Китаем, однако пока не имеет реального подкрепления для роста.

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